Paulo Gonçalves “contente por fazer outra boa etapa”

Paulo Gonçalves pode já não estar em contenção por um lugar no top dez da classificação das motos do 42º Rali Dakar, mas na sexta etapa da prova voltou a estar em destaque ao ser o oitavo mais rápido.

O piloto português da Hero Motorsports teve mais uma exibição de toda a sua mestria numa especial de 478 quilómetros composta sobretudo por areia e com dunas para transpor, sendo que a tirada ligou Ha-`Il a Riade.

Com a performance nesta última etapa antes do dia de descanso da prova ‘Speedy’ deu mais um ‘pulo’ na classificação das duas rodas, onde passou a ocupar a 46ª posição. Mas mostrou que poderia estar na luta pelos lugares cimeiros senão fosse o azar do segundo dia de prova.

“Hoje foi um dia mesmo longo, com mais de 800 quilómetros em cima da moto. Foi uma boa especial com um cenário cheio de areia e dunas. Decidi andar rápido e gostei muito da mudança de ritmo”, declarou Paulo Gonçalves à chegada a Riade.

O piloto de Esposende mostra-se satisfeito com o seu desempenho e pensa já na segunda semana de competição: “Estou contente por fazer outra boa etapa para a equipa. Agora estamos em Riade e penso no dia de descanso amanhã para recomeçar fresco a segunda semana e bastante motivado”.

Um dia em que Joaquim Rodrigues Jr deu também motivos de satisfação à Hero pelo 27º tempo na especial, ainda que Sebastian Buhler tenha tido problemas e não tenha conseguido terminar a etapa. A prova do campeão nacional de todo-o-terreno pode estar agora comprometida em termos de resultado, ainda que deva voltar à competição na sétima especial a realizar domingo.