Motociclismo Paulo Gonçalves começa Rota da Seda em bom plano Por

Paulo Gonçalves iniciou o novo período no todo-o-terreno internacional com a Hero Motorsports com a disputa do Rali Rota da Seda, segunda prova do Campeonato do Mundo de Bajas.

Num evento que percorre as longas estepes do sul da Rússia e da Ásia central o piloto de Esposende conseguiu ser sexto na primeira etapa, marcada por alguma chuva e por isso o piso estava escorregadio num percurso que atravessa a floresta.

Mas ‘Speedy’ conseguiu dosear o andamento e superar as dificuldades. “Um dia difícil, com pistas com muita pedra, enormes poças de água e bastante escorregadias. Acabei por encontrar um bom ritmo e sinto-me muito confortável com a minha Hero. Temos ainda todo o rali pela frente”, afirmou no final da primeira jornada.

Na segunda etapa, disputada hoje, Paulo Gonçalves e o seu companheiro de equipa, o espanhol Oriol Mena, estiveram ainda melhores, com o piloto português a realizar o terceiro tempo, a 3m22s do vencedor, Samm Sunderland, da KTM, e a 1m19s de Mena.