Motociclismo Paulo Gonçalves começa Rali Dakar à beira do top dez

Paulo Gonçalves foi o melhor ‘motard’ português na etapa inaugural do Rali 2019, ao ser o 11º mais rápido num dia em que o melhor foi o espanhol Joan Barreda, seu companheiro de equipa na Honda.

‘Speedy’ gastou mais 6m41s do que Barreda Bort, que aos comandos da melhor das Honda CRF 450 Rally bateu por mais de minuto e meio Pablo Quintanilla, da Husqvarna, o segundo mais veloz. Ricky Brabec, companheiro de equipa de Gonçalves e Barreda, foi terceiro, diante de Adrian Beveren, da Yamaha, e Sam Sunderland, da KTM.

Na especial de 84 quilómetros, Joaquim Rodrigues Jr, da Hero, foi o segundo melhor piloto português, com o 23º tempo, enquanto Mário Patrão terminou na 36ª posição. Já António Maio foi 40º, imediatamente à frente do estreante Sebastian Buhler. David Megre foi 44º, enquanto Fausto Mota não foi além do 62º posto.