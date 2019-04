Motores Paulo Ferreira em segundo no Morocco Desert Challenge Por

Paulo Ferreira e Jorge Monteiro ocupam a segunda posição da competição de automóveis do Morocco Desert Challenge, disputada que foi a primeira etapa da prova.

O piloto de Leiria apresenta-se, que alinha aos comandos de uma Toyota Hilux, iniciou a tirada em Agadir – em plena Plage Blancje – em bom ritmo, tendo gasto mais 18 segundos que Eik Van Loon, que tripula uma máquina idêntica à do português.

No ano passado Paulo Ferreira ganhou cinco das oito etapas, e este arranque está dentro das expetativas que tem para este evento: “Foi uma etapa prólogo, mas com 218 quilómetros, muito técnica, variada e extremamente exigente do ponto de vista de navegação. Começámos na praia onde rolámos ao longo de mais de duas dezenas de quilómetros”.

“As partidas foram dadas a dois carros de cada vez e nós partimos com o Van Loon ao nosso lado. A determinada altura ele conseguiu ganhar alguma vantagem, mas nunca se distanciou muito. Passámos os dois carros que partiram à nossa frente e estou satisfeito. Fizemos uma boa etapa sem cometer erros”, revelou Paulo Ferreira que dispõe de mais de 13 minutos de vantagem sobre o espanhol Fernando Alvarez numa Volkswagen Amarok e para o francês Jean Pascal Besson num Peugeot DKR 3008 ex-oficial.

Hoje disputa-se a segunda especial entre Abetteh e Smara contando com 402 km cumpridos ao cronometro. Esta especial será longa e realizada num percurso totalmente novo que levará os concorrentes até ao interior do Saara Marroquino (Ocidental). A etapa começa com trilhos de areia e prossegue numa antiga pista do Dakar em direção ao sul. Depois, uma variedade de trilhos rápidos e sinuosos com incontáveis passagens através de planícies arenosas fora de pista.