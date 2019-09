Paulo Cafôfo (PS) disponível para geringonça que permita mudar as políticas da Madeira

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas na Madeira, Paulo Cafôfo, manifestou-se hoje disponível para uma geringonça que permita mudar as políticas na região, acusando Miguel Albuquerque (PSD) de ser um líder do executivo “ausente”.

“Veremos no dia 22 qual o cenário político que irá apresentar-se. Estou sempre disponível, com os diversos partidos, para dialogar e chegar a um acordo parlamentar com aqueles que estejam alinhados com os compromissos do PS e que também possam garantir uma estabilidade política”, afirmou Paulo Cafôfo.

O candidato respondia assim quando questionado pela Lusa sobre uma possível geringonça na Madeira, durante uma ação de campanha hoje de manhã no bairro de Santa Maria, no Funchal, o mais antigo bairro camarário da Madeira.

“Se for necessário estabelecer algum acordo, temos toda a disponibilidade desde que seja para mudar as politicas e para garantir a estabilidade política”, reforçou.

Paulo Cafôfo liderou nas autárquicas de 2013 a coligação ‘Mudança’, que juntou PS, BE, PND, MPT, PTP e PAN, acabando com a maioria absoluta que o PSD sempre teve na Câmara Municipal do Funchal.

O feito foi repetido em 2017, com uma nova conjugação de forças partidárias, o projeto ‘Confiança’, que juntou PS, BE, JPP, PDR e Nós, Cidadãos!.