Motores Paul di Resta de Aston Martin no DTM Por

Paul di Resta é o primeiro nome confirmado na R-Motorsport/HWA, a estrutura que irá representar a Aston Martin no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM).

Ex-campeão da disciplina (em 2010), o escocês representou a Mercedes no campeonato até ao ano passado, marca em que o programa no DTM era gerido exatamente pela HWA. O que explica agora este anúncio.

Di Resta é o primeiro dos quatro pilotos que a R-Motosport terá no Campeonato Alemão de Carros de Turismo, e é britânico como o é a equipa que compete habitualmente pela Aston Martin no Intercontinental GT Challenge, onde foi segunda na recente edição das 24 Horas de Bathurst.

Não será certamente fácil desafiar a concorrência experimentada das outras marcas (Audi e BMW) com o nosso grupo comparativamente mais pequeno. Ainda assim a minha impressão é muito boa quanto ao profissionalismo e à ambição da nossa equipa”, reage o escocês, que deverá guiar já o Aston Martin do DTM nos testes que antecedem a prova de abertura do campeonato, a 4 e 5 de maio em Hockenheim.