Fórmula 1 ‘Patrão’ da Fórmula 1 perde o seu ‘número dois’ Por

Sean Bratches, diretor comercial da Fórmula 1, vai deixar a organização para se dedicar mais à família.

Oficialmente foi comunicado que o responsável comercial da Liberty Media deixará o cargo no final do mês, mantendo-se apenas como consultor.

Os rumores que Bratches, de 59 anos, iria deixar a Fórmula 1 surgiram durante o Grande Prémio do Abu Dhabi, última prova da temporada passada, semanas antes do ‘patrão’ da disciplina, Chase Carey, confirmar que o futuro do seu ‘número dois’ estava a ser discutido.

Sean Bratches tornou-se conhecido como diretor comercial do canal desportivo de televisão norte-americano ESPN, que deixou em janeiro de 2017 para ingressar na Fórmula 1, passando a fazer parte da administração da disciplina ao lado de Carey e Ross Brawn, este encarregue da parte desportiva da competição.

Bratches trabalhou tendo como base Londres, situação que se começou a tornar familiarmente insustentável, já que toda a sua família mora no estado norte-americano do Conennecticut. Pois a sua agenda esteve sempre repleta de viagens para os países onde se realizavam os Grandes Prémios.

O executivo norte-americano regressa agora aos Estados Unidos para estar junto da família, sendo tem tem quatro filhos, já com idades acima de 20 anos, mas o mais novo, de 25, com necessidades especiais.