Passageiros retidos desde quinta-feira em Ponta Delgada e Toronto seguem viagem no domingo

Os 300 passageiros da ligação da SATA-Azores Airlines entre Ponta Delgada, São Miguel e Toronto, Canadá, retidos desde quinta-feira devido a uma avaria no avião seguem viagem no domingo, disse à agência Lusa o porta-voz da empresa.

António Portugal explicou que “o voo Ponta Delgada/Toronto, com 150 passageiros, não se realizou na quinta-feira devido a uma avaria” no avião Airbus A321, mas “quando o problema técnico foi solucionado a tripulação já tinha excedido as suas horas de voo”.

“Os 150 passageiros de Ponta Delgada para Toronto seguem viagem no domingo às 08:00 (09:00 em Lisboa)” e para “as 21:25 está prevista a ligação do Canadá para São Miguel”, acrescentou o porta-voz da companhia aérea açoriana.

António Portugal garantiu, no entanto, que foram realizadas “outras ligações” com o Canadá que “já estavam programadas”.

Quanto aos 150 passageiros que ficaram retidos em Ponta Delgada, António Portugal garantiu que a companhia aérea “não tem conhecimento de ninguém que tenha ficado sem alojamento”.

“A SATA conseguiu alojamento, mesmo com muitas dificuldades dada a ocupação hoteleira atualmente (em São Miguel). E mesmo em casos em que não conseguimos alojar passageiros, solicitamos que tentassem ver qual a disponibilidade de alojamento, porque seriam reembolsados pela companhia”, sublinhou.