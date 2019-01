Fórmula 1 Pascal Wehrlein com uma ‘segunda vida’ na Fórmula 1 Por

Pascal Wehrlein está de regresso à Fórmula 1, ainda que como piloto de desenvolvimento da Ferrari.

O alemão que deixou a Sauber no final de 2017 e regressou ao DTM, prepara-se para fazer a estreia pela Mahindra na Fórmula E, depois de ter terminado o contrato que o ligava à Mercedes.

Wehrlein não pôde alinhar em Riade porque a marca de Estugarda não o permitiu, mas deverá fazê-l no próximo fim de semana, na segunda prova da quinta temporada da competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

A Ferrari anunciou agora que o jovem piloto alemão irá trabalhar no desenvolvimento do seu monolugar de F1, juntamente com Antonio Giovinazzi e Daniil Kvyat, que também integram o programa.

Esta contratação é vista como uma forma de ajudar a equipa de Maranello a fazer evoluir o carro de 2019 de forma mais eficaz, de modo a dar a Sebastian Vettel e a Charles Leclerc um monolugar mais performante em qualificação do que foi o da temporada passada.

A julgar pelas palavras de Vettel após os testes de pós-temporada no Abu Dhabi, o Ferrari melhorou sendo mais rápido numa volta só. O alemão já se mostrou mais contente do que na fase final do campeonato de 2018. Com mais pilotos na retaguarda a trabalharem, como será o caso de Pascal Wehrlein, a evolução no capítulo da qualificação poderá ser ainda maior.