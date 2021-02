Nas Notícias “Partidos têm medo das candidaturas independentes e mudaram a lei”, diz Rui Moreira Por

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, criticou as alterações à lei eleitoral autárquica, considerando que as mesmas foram motivadas pelo “medo” que os partidos têm das candidaturas independentes.

Em conversa com jornalistas, o autarca foi questionado se “as alterações demonstram que os partidos têm medo dos movimentos independentes”, respondendo de imediato com um “claro que sim”.

“Claro que têm [medo]. Recordo que, durante a última campanha eleitoral, o PSD aqui no Porto tentou, pela via judicial, impedir a minha candidatura com base nestes argumentos. Queria ganhar na secretária e como não conseguiram, agora mudaram a lei”, sustentou o autarca, que concorreu como independente.

Com as alterações, a lei “praticamente transforma estes movimentos numa impossibilidade”, insistiu Rui Moreira, alertando para as “pesadas consequências” que vão surgir, como “o desamor pela política e participação cívica.

“Os partidos mudaram de opinião e resolveram criar dificuldades aos grupos de cidadãos eleitores. A forma como a lei está formulada, sobretudo o nome dos movimentos, basta para perceber que isto nos foi apontado, a mim em particular. Se, ao mesmo tempo, perceberem de quem veio a iniciativa e que essa mesma pessoa tinha tentado fazê-lo em 2017 durante a campanha eleitoral, tentando inviabilizar a minha candidatura”, finalizou o presidente da Câmara do Porto.