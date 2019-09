Partido Trabalhista dividido entre apoiar referendo sobre ‘Brexit’ antes ou depois de eleições

As diferenças dentro do Partido Trabalhista britânico sobre o Brexit ficaram evidentes novamente hoje, quando o número dois do partido, Tom Watson, contradisse o líder, Jeremy Corbyn, propondo a realização de um referendo antes de eleições legislativas.

Num discurso em Londres, Watson argumentou que “não existe um bom acordo de saída” da União Europeia e propôs que o ‘Labour’ “defenda claramente a permanência” na UE num potencial referendo.

“A única maneira de romper o impasse do Brexit de uma vez por todas é uma votação pública num referendo. Umas eleições nacionais podem falhar em resolver o caos do Brexit”, afirmou o vice-líder do principal partido da oposição.

Esta estratégia é diferente da apresentada na terça-feira por Jeremy Corbyn, durante a conferência da confederação sindical do Trades Union Congress (TUC), segundo a qual os trabalhistas negociariam um acordo para o Brexit e só depois convocariam um referendo.

Esta “votação pública”, como lhe chama o líder trabalhista, teria como opção um acordo “credível” negociado com Bruxelas ou a permanência do Reino Unido na UE.

Porém, Corbyn não foi claro qual será a posição oficial do partido caso venham a realizar-se eleições legislativas antes de um potencial referendo.

“A nossa prioridade é, primeiro, impedir uma saída sem acordo, e depois desencadear umas eleições nacionais”, vincou o líder trabalhista.

O Partido Trabalhista inviabilizou por duas vezes, abstendo-se, as propostas do Governo no parlamento para realizar eleições antecipadas a 15 de outubro, alegando desconfiar das intenções do primeiro-ministro, Boris Johnson.

“Ninguém pode confiar na palavra de um primeiro-ministro que está a ameaçar violar a lei para forçar uma saída sem acordo. As eleições nacionais vão acontecer, mas não permitiremos que Johnson dite as condições”, acrescentou.

O Governo, que perdeu a maioria no parlamento após a deserção e expulsão de vários deputados, pretendia ganhar um mandato dos eleitores para assegurar a saída do Reino Unido da União Europeia, na data prevista de 31 de outubro, com ou sem acordo.

A posição do Partido Trabalhista deverá ser afinada durante o seu congresso anual, que se realiza entre 21 e 25 de setembro em Brighton.

A ambiguidade que manteve até agora foi uma das razões apontadas pelos eleitores para votar noutros partidos a favor ou contra o Brexit nas eleições locais e europeias de maio, favorecendo o Partido do Brexit, do eurocético Nigel Farage, e os pró-europeus Liberais Democratas.

Estima-se que um terço dos seus militantes tenha votado a favor do Brexit no referendo de 2016, embora a maioria dos deputados e bases tenha feito campanha e prefira permanecer na UE.