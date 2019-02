Europa Partido Pró-Vida vai apoiar a lista do Chega para as Europeias Por

O Partido Pró-Vida (PPV) vai apoiar a lista do Chega às eleições Europeias, tal como a Democracia 21 (D21). Uma decisão surpreendente, tendo em consideração algumas das medidas do partido fundado por André Ventura.

André Ventura considera que este apoio é “importante”, na medida em que permite ao seu partido “alargar a base de apoio”.

“Agora, o Chega conta com uma força católica, que não hesitou em apoiar-nos, mesmo conhecendo as nossas propostas relativamente à prisão perpétua, a castração química dos pedófilos ou à obrigatoriedade de trabalho dos presos”, salienta.

As eleições europeias decorrerão entre 23 e 26 de maio, de acordo com o Conselho da União Europeia. Em Portugal, o ato está agendado para 26 de maio. Será a estreia do Chega em eleições.