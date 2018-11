Nas Notícias Participada da Martifer vai construir dois navios no valor de 118 milhões de euros Por

A Martifer anunciou hoje que foi adjudicado à sua participada West Sea um contrato para a construção de dois navios de expedição polar, no valor de 118 milhões de euros.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Martifer SGPS dá conta da “adjudicação à sua participada West Sea Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda, pela Mystic Cruises, de um contrato para a construção de dois navios de Expedição Polar, no valor total estimado de 118 milhões de euros”.

Segundo o documento, os navios de Expedição Polar Classe “Ice” da classe Explorer serão construídos com base no Código Polar (classe de gelo) e equipados com um sistema de propulsão híbrida, tendo capacidade para 200 passageiros e 112 tripulantes.