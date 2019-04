Parlamento regional da Madeira aprova voto de pesar e faz minuto de silêncio

O plenário da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas do acidente com um autocarro de turismo, ocorrido no Caniço, no dia 17 de abril, expressando “consternação e profunda tristeza”.

O voto de pesar foi apresentado pelo presidente do parlamento regional, Tranquada Gomes, e submetido a votação sem discussão, após o que os 47 deputados fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente.

O desastre ocorrido no Caniço, concelho de Santa Cruz, e provocou 29 mortos: 17 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, todos de nacionalidade alemã.

Das 28 vítimas que deram entrada no Hospital Central do Funchal, 11 tiveram alta, uma morreu e 16 ficaram internadas, das quais 13 foram já transferidas para a Alemanha.

Uma cidadã alemã, o motorista do autocarro e a guia turística, ambos de nacionalidade portuguesa, permanecem internados.

A Assembleia Legislativa da Madeira “lamenta esta fatídica ocorrência” e endereça as condolências a “todos os familiares e amigos” das vítimas e também ao povo alemão, destacando por outro lado o desempenho das equipas de socorro.

Tranquada Gomes indicou que o parlamento vai dar conhecimento do voto de pesar ao embaixador da Alemanha em Portugal.

Na Assembleia Legislativa da Madeira estão representados o PSD (com maioria absoluta), PS, BE, PCP, CDS-PP, PTP, JPP e ainda um deputado independente.