Parlamento Europeu cria ‘site’ com informação sobre eleições europeias

O Parlamento Europeu criou hoje um ‘site’ dedicado às eleições europeias de maio com informação em todas as línguas oficiais sobre o hemiciclo europeu, o papel dos eleitos e como os cidadãos podem votar em cada Estado-membro.

O site Eleições europeias 2019 (https://www.eleicoes-europeias.eu/), criado a quatro meses do ato eleitoral, foi desenhado para ajudar os interessados “a encontrar toda a informação relevante de que precisam num só sítio”, segundo um comunicado.

As regras para a votação em cada Estado-membro são explicadas no ‘site’, nomeadamente o dia em que o escrutínio decorre e qual a documentação necessária para o exercício do direito de voto.

O ‘site’ inclui também ligações para as páginas das autoridades eleitorais nacionais e informação sobre como os residentes fora do país poderão votar.

As eleições ao Parlamento Europeu decorrem entre os dias 23 e 26 de maio, podendo cada Estado-membro escolher uma data neste intervalo.

Portugal elege 21 deputados ao Parlamento Europeu.