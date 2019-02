Parlamento debate em abril a comunicação social na era digital

O parlamento vai promover, em abril, uma conferência sobre a comunicação social na era digital, anunciou hoje o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, na sessão de encerramento da conferência “Combate às Fake News – Uma questão democrática”.

“Certo é que vivemos um tempo em que a desinformação, sejam notícias falsas, deturpadas, imprecisas ou enganosas, atingiu uma gravidade tal que constitui uma verdadeira ameaça para a democracia”, disse Eduardo Ferro Rodrigues no encerramento da conferência organizada pelas agências Lusa e Efe, em Lisboa.

O presidente da Assembleia da República destacou, ainda, o “total empenho do parlamento numa reflexão profunda” sobre o futuro do jornalismo.

“Permitam-me que reafirme o meu total empenho para que estes 45 anos do 25 de abril sejam marcados por uma reflexão profunda sobre o futuro do jornalismo e a qualidade do espaço público nesta era das redes sociais”, afirmou Ferro Rodrigues.

De acordo com o presidente da Assembleia da República, o parlamento solicitou à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) um estudo sobre a desinformação na comunicação digital, que pretende também a inclusão de “medidas legislativas a tomar”, o qual deverá ser entregue à Assembleia no início de abril.

“A Assembleia da República vai realizar, no próximo mês de abril, uma conferência sobre ‘Comunicação Social na era digital’, que visa promover um debate amplo e alargado, envolvendo várias entidades, sobre as questões que estão associadas a esta temática”, anunciou Ferro Rodrigues.