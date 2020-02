Nas Notícias Parlamento aprova aumento extra das pensões mais baixas Por

O aumento extraordinário das pensões mais baixas, entre seis e 10 euros, que entrará em vigor um mês após o Orçamento do Estado, foi aprovado hoje no parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado 2020.

O PS tinha proposto inicialmente que a medida entrasse em vigor apenas em agosto mas, no domingo, foi anunciado um acordo entre o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP para que o aumento extraordinário das pensões fosse antecipado para o primeiro mês seguinte à entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Segundo a proposta do PCP, a atualização extraordinária das pensões tem efeitos “no primeiro dia útil do mês seguinte à entrada em vigor” do Orçamento do Estado.

A votação final global do OE2020 está agendada para esta quinta-feira.

A atualização extraordinária será de 10 euros para os pensionistas cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (658,2 euros) e de seis euros para pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão cujo montante fixado tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015.

Em 2017 e 2018, as pensões tiveram um aumento extraordinário pago a partir de agosto e, no ano passado, a medida entrou em vigor em janeiro.

Ao todo serão cerca de 1,5 milhões os pensionistas com aumento extraordinário.