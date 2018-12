Internacional Paris Hilton recusa devolver anel milionário ao ex-noivo Por

Paris Hilton está separada de Chris Zylka e o casamento, que chegou a estar agendado, foi cancelado com o fim do namoro. O ex-noivo, que chegou a pedir a socialite em casamento com um anel milionário, quer a jóia de volta mas Hilton não se mostra disponível para a devolver. “É meu”, assegura Paris.

Avaliado em cerca de dois milhões de euros, o anel de noivado perdeu o seu significado com o fim da relação mas não perdeu o valor de mercado e continua a ser uma jóia cara.

De tal modo que Chris Zylka o quer mas Paris Hilton não se mostra disponível para o fazer.

“É meu. Foi de graça”, garantiu, citada pela imprensa internacional.

Num caso onde ‘foi-se a relação’ mas ficam ‘os dedos e os anéis’, o caso promete não ficar por aqui.

O fim da relação terá acontecido a pedido de Paris Hilton, que tinha sido pedida em casamento por Chris Zylka há cerca de um ano, por altura do Réveillon.

Na altura, a norte-americana, de 37 anos, garantiu que Chris Zylka era “o homem” da sua “vida”.

“Tão feliz e entusiasmada por estar noiva do amor da minha vida. O meu melhor amigo e alma gémea. Perfeito para mim em todos os sentidos”, escreveu Hilton, na altura, acrescentando também…

“Tão dedicado, leal, generoso e bondoso. Sinto-me a rapariga mais sortuda do mundo! Tu és a realização do meu sonho! Obrigada por me mostrares que os contos de fada existem”.

Um ano depois, a relação já não existe, mas as ‘dores de cabeça’ por causa dos bens materiais prosseguem.