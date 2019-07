Motores Parcídio Summavielle corre “para ganhar” em Murça Por

Após a estreia aos comandos de um Skoda Fabia R5 no Caramulo, Parcídio Summavielle prepara-se para dar continuidade à sua campanha no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na Rampa de Murça.

Na prova do CAMI Motorsport o piloto de Fafe surge com renovada motivação, ainda que não tenha, à altura que nos falou, a certeza de qual carro a utilizar no evento do próximo fim de semana.

“Nesta altura as coisas estão como estão. Posso fazer a Rampa de Murça de Skoda Fabia, Renault Clio ou Peugeot 208. Ainda não sei”, referiu Parcídio Summavielle, que na prova anterior tinha dado boa conta de si quando compareceu, para surpresa de todos, aos comandos do carro checo.

Não obstante a incerteza da ‘montada’ a utilizar, o piloto minhoto assumiu que vai para a prova transmontana para vencer: “Corro para ganhar, por isso o meu objetivo para a Rampa de Murça é o mesmo das outras provas. Irei lutar para isso, esperando que com o carro selecionado consiga chegar aos objetivos pretendidos, tentando sempre melhorar os meus tempos”.