Motores Paraguai candidata-se ao lugar do Chile no ‘Mundial’ de Ralis Por

A situação política do Chile faz com outras alternativas na América do Sul se coloquem ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

E a primeira alternativa parece ser o Paraguai, cujo presidente anunciou a intenção de apoiar uma candidatura do país ao WRC.

Mario Abdo Benítez indicou que apoiaria o Touring y Automóvil Club Paraguayo na sua candidatura a receber o ‘Mundial’ de Ralis.

“Levar o país a propor datas para o WRC é um grande sonho do desporto automóvel paraguaio desde há vários anos. A intenção do Paraguai conseguir o WRC é reforçada pelos porta-vozes do comité organizador, e se tal se realizar tal representará um importante impulso para o país a nível regional”, lê-se num comunicado da presidência paraguaia.

Da chefia do estado é também referido que “o Paraguai tem um grande parque automóvel e um grande interesse em relação a todos os que disputam o campeonato nacional de ralis e da parte do grande público, de modo a que o Campeonato possa chegar à terra Guaraní”.