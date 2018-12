Motociclismo Para Valentino Rossi mudança de Jorge Lorenzo para a Honda pode resultar Por

Valentino Rossi acredita que a mudança de Jorge Lorenzo para a Honda no MotoGP poderá ser benéfica para o piloto espanhol.

O campioníssimo italiano considera que a marca da ‘asa dourada’ poderá dar ao piloto de Maiorca êxitos e permitir-lhe lutar de novo pela vitória no campeonato.

Nos recentes testes de pré-temporada Lorenzo ficou a uma décima da melhor marca, estabelecida por um surpreendente Takaaki Nakagami, exatamente a mesma margem que o separou do seu novo companheiro de equipa, o Campeão do Mundo Marc Marquez.

Questionado sobre aquilo que o seu antigo parceiro na Yamaha poderia fazer, Rossi não teve dúvidas em dizer: “Lorenzo está pronto para ganhar com a Honda e nos próximos testes andará na frente. Em Valência ele debateu-se um pouco, mas isso é normal, porque é muito diferente da que ele pilotava anteriormente. Mas em Jerez já foi muito rápido. Falta-lhe um pouco, mas na Malásia ele já andará na frente”.

O piloto da Yamaha # 46 acha que Jorge Lorenzo teve dificuldades em lidar com a Ducati: “Os problemas para ele eram peculiares, pois outros pilotos, como (Francesco) Bagnaia (Campeão do Mundo de Moto2), provaram, que são capazes de ser competitivos com a Ducati assim que subiram para a moto”.