Motores Para Tiago Monteiro o importante em Vila Real “é fazer três boas corridas” Por

Tiago Monteiro prepara-se para participar na ronda portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), integrada na 50ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

O único piloto lusitano a ‘militar’ na mais importante competição de carros de turismo do planeta, a expetativa é grande apesar da temporada de 2019 no WTCR não lhe estar a correr de feição, pois os Honda Civic da equipa KCMG não têm patenteado a mesma competitividade dos seus homólogos da All-Inkl Munnich Motorsport.

Ainda assim Tiago espera que o apoio do público possa ajudar ao espetáculo e considera-o uma motivação para se superar no famoso e desafiante traçado transmontano: “É muito bom estar de regresso à Vila Real. O entusiasmo do público é único, como não consigo encontrar em mais lugar nenhum do mundo. Por isso, é com expectativa que aguardo o início do fim-de-semana”.

“Chegar a Vila Real remete-me sempre para 2016 e para aquela vitória magnifica na presença de milhares de pessoas. Foi um dos pontos altos da minha carreira e um dos que mais prazer me deu. Seria um sonho voltar a repetir o feito”, sublinha o piloto do Porto.

No entanto Tiago Monteiro está bem ciente que desta vez as circunstâncias são bem diversas das de há três anos: “Infelizmente vamos ter mais 50 Kg no nosso carro e esse será o nosso maior ‘handicap’. Mas, vamos ter de esperar pelas qualificações para perceber onde nos situamos para podermos traçar objetivos”.

“Para já o mais importante é fazer três boas corridas, dar um bom espectáculo e amealhar o maior número de pontos possível. O que vier para além disso será óptimo. Um passo de cada vez…”, remata o piloto português.

O fim-de-semana de competição terá ampla cobertura mediática mas como é habitual, o Eurosport encarregar-se-á de transmitir as corridas que estão previstas para Sábado às 15.15h e Domingo às 15.30h e 17h.