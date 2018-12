Motores Para Thierry Neuville Sebastien Loeb “é um suplemento bem vindo” para Hyundai Por

Thierry Neuville diz que sempre foi favorável à contratação de Sebastien Loeb pela Hyundai, apesar do estatuto do belga no seio da equipa da marca coreana.

Desde o grande impacto do anúncio da chegada o ex-campeão do Mundo que em Alzenau se prepara ainda com mais afinco a próxima temporada, tanto mais que Loeb irá fazer a sua estreia aos comandos do i20 Coupé WRC logo no Rali de Monte Carlo.

O francês fará apenas três provas do ‘Mundial’, sendo que o evento monegasco ocorre pouco depois de terminar o Rali Dakar, onde Sebastien Loeb alinha aos comandos de um Peugeot DKR apoiado pela estrutura PH Sport.

No entanto, apesar desta dispersão, Thierry Neuville não tem dúvidas de que o gaulês será uma importante aquisição para a Hyundai no WRC, e garante que sempre foi um apoiante da sua contratação: “Houve uma altura em que sabia que havia contactos. Que falavam. Ele testou o carro. Quando fui confrontado com a questão internamente foi desde logo a favor. Só podia correr bem”.

“A partir do momento em que ele não fazia todo o campeonato. Estava lá para nos ajudar na batalha pelo título de construtores e também no de pilotos. Para este seria impossível fazê-lo não disputando os 14 ralis. É um suplemento bem vindo. Estou radiante e se, com a sua experiência, podermos aproximar-nos mais dos títulos porque não o conseguir. Esse seria o cenário ideal. E mais vale termos ele connosco do que contra nós”, refere o piloto belga.

E Neuville acrescenta: “Eramos três pilotos com os mesmo sentimentos, os mesmos comentários. Se agora Sebastien Loeb chega, seremos quatro. Se não conseguirmos convencer os nossos técnicos a mudar algumas coisas então serão eles a questionar-nos”.