Motores Yvan Muller é “uma lenda das corridas de carros de turismo” diz Thed Bjork Por

Thed Bjork descreveu Yvan Muller, seu companheiro de equipa na Cyan Lynk & Co na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), como “uma lenda” na disciplina.

O sueco e o francês trabalham juntos desde 2017, quando Muller esteve nos bastidores ajudando a equipa, que na altura se chamava Volvo Polestar.

Na época passada os dois tornaram-se novamente companheiros de equipa no WTCR, ligação que se mantém este ano. Por isso Bjork está muito bem colocado para falar de Yvan Muller.

“Yvan é uma verdadeira lenda das corridas de carros de turismo, com todo o seu conhecimento, com todas as coisas que fez em pista. Ele está sempre lá, é sempre rápido, tem sempre velocidade. Quando o conheci melhor em 2017 o conhecimento que ele trouxe para à equipa usei-o para me tornar Campeão do Mundo e isso fez-me um piloto melhor”, começa por dizer o escandinavo sobre o alsaciano.

Christian Dahl, o ‘patrão’ da Cyan Racing, está completamente de acordo com Thed Bjork: “Conheci pessoalmente Yvan pela primeira vez em 2016, e a partir do ano seguinte passamos a trabalhar juntos. Yvan foi tanto conselheiro, como piloto de testes e de corridas. Todas as capacidades foram uma grande mais-valia para o projeto e ajudaram-nos no nosso sucesso internacional. Penso em Yvan como o Schumacher das corridas de carros de turismo”.

Dahl, Bjork e Muller voltam a estar juntos em competição entre 13 e 15 de setembro, quando o WTCR estiver de regresso da pausa estival, em Ningbo (China).