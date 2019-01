Motores Para Sebastien Ogier o Rali de Monte Carlo ganha-se “com a cabeça” Por

Sebastien Ogier é assumidamente o favorito número um à vitória no próximo Rali de Monte Carlo, mesmo que se estreie aos comandos do Citroën C3 WRC.

A prova monegasca o Campeão do Mundo está ‘em casa’, uma vez que é natural da cidade alpina de Gap, mas também é verdade que se trata de um rali onde as condições climatéricas primam pela imprevisibilidade.

É por todos fatores em causa, nomeadamente a escolha de pneus e o ritmo a adotar em cada circunstância, que Ogier considera que em Monte Carlo para se ganhar tem de se usar de muita inteligência.

Uma década depois do seu primeiro sucesso na prova monegasca, o francês tem a experiência para que o seu conselho seja seguido com atenção, além de que, como se viu em 2018, o facto de se estrear aos comandos do Ford Fiesta WRC da M-Sport, e por isso não ter muitos quilómetros prévios em testes, não foi obstáculo para que se voltasse a impor. Daí que muitos prevejam que o não ter rodado muito com o Citroën C3 WRC não será um problema para o piloto de Gap.

Sebastien Ogier assume que a preparação do rali foi muito cuidada: “Tive uma grande variedade de condições nos meus três dias e meio de rodagem. Foi bom e permitiu-nos trabalhar nos melhores compromissos possíveis. As sensações são boas. Mesmo assim é difícil de avaliar o nível de performance para uma primeira prova com um carro novo. Vou proceder como sempre, tendo confiança nas minhas sessões”.

“É preciso ter em conta que o Monte Carlo é um rali que se ganhar rodando mais com a cabeça que no limite, pois as ratoeiras são numerosas. É um terreno onde sempre bem fui bem sucedido e espero que a minha experiência me ajude novamente”, afirma o gaulês.

O Citroën no ano passado mostrou que o C3 WRC pode ser competitivo na prova monegasca, como o mostrou o quarto lugar de Kris Meeke no ano passado, apesar de não ter evoluído ao nível dos amortecedores, ainda que possua uma base de regulação e a equipa tenha trabalhado para que seja fácil de pilotar.

Em caso de vitória Sebastien Ogier poderia igualar o seu compatriota Sebastien Loeb, que vai ser seu adversário neste rali, aos comandos de um dos três Hyundai i20 Coupé WRC oficiais.