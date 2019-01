Motores Para Sebastien Ogier ainda está tudo por jogar em Monte Carlo Por

Sebastien Ogier pode ser um especialista do Rali de Monte Carlo e um piloto nascido na região onde se disputa esta primeira prova do WRC, mas este terceiro dia de prova não foi fácil para o Campeão do Mundo.

Pouco mais de quatro segundos de vantagem sobre Thierry Neuville não permitem a Ogier descansar, e o francês da Citroën sabe bem que o dia de amanhã pode reservar surpresas. Este sábado conseguiu gerir a diferença para o belga da Hyundai.

“Estou satisfeito com o meu dia porque, mais uma vez, tivemos de encontrar o equilíbrio certo entre andar a fundo com o piso seco e ter mais cautela onde havia gelo e menos aderência. Mas ainda há muito caminho pela frente”, sublinha o piloto de Gap.

Para Sebastien Ogier estar em permanente alerta é essencial para tomar as melhores decisões: “Estou a contar com uma última Etapa extremamente aguerrida, mas pode ser que as condições meteorológicas sejam menos traiçoeiras, muito embora o topo do Col du Turini reserve sempre algumas surpresas”.

“O C3 WRC deu provas de ser um carro competitivo nestas estradas, portanto tenho fortes esperanças de que vamos estar bem nas Especiais de amanhã. Obviamente, vou dar tudo para vencer este rali, que significa muito para mim”, acrescenta o Campeão do Mundo.

Com apenas 63,98 km cronometrados (ao longo de quatro Especiais), a última Etapa de amanhã será, porém, tudo menos um passeio de domingo, pois as equipas vão ter pela frente duas passagens pelo célebre Col de Turini. Com elevações até 1.600 metros acima do nível do mar, esta Especial contém sempre secções muito traiçoeiras nesta época do ano.