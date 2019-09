Motores Para os amantes de Clássicos todos os caminhos vão dar a Braga Por

O Campeonato de Portugal de Clássicos, numa jornada que reúne também os Clássicos 1300 e os Legengs, está de regresso após a pausa de verão para uma prova que promete no Circuito de Braga 2.

São sete dezenas de concorrentes e cerca de 90 pilotos que responderam ao repto da ANPAC para a prova minhota que este fim de semana tem como ‘palco’ o Circuito Vasco Sameiro, e que inclui no programa a Taça FEUP, destinada aos Fiat Punto e Alfa Romeo 156.

Fotos: Zoom Motorsport

O número de inscritos é recorde e demonstra a vitalidade das provas de pista, pois em maio houveram 58 inscritos – mais 14 no Open de Velocidade – que só regressa em novembro (em Portimão).

Este evento é organizado pelo CAMI Motorsport, com o programa de corridas a ser concentrado no dia de domingo. A entrada para o público é livre e a ANPAC espera repetir a enchente registada na primeira passagem do ano pela pista minhota, em maio.

“Esta lista de inscritos é apenas mais uma prova da confiança que os intervenientes nos diferentes campeonatos depositam na ANPAC”, refere Paulo Alves da Direção da ANPAC, que destaca o facto de estar à frente de “uma associação sem fins lucrativos”, onde as pessoas estão nisto “verdadeiramente por paixão e é recompensador observar o crescimento e entusiasmo em torno da Velocidade nacional”.