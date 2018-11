Fórmula 1 Para o Diretor de Corrida da F1 Ocon tinha o direito de ultrapassar Verstappen Por

A colisão entre Max Verstappen e Esteban Ocon no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 continua a dar que falar e a dividir opiniões.

Charlie Whiting, o Diretor de Corrida para a F1, considera que Ocon tinha todo o direito de ultrapassar Verstappen na prova de domingo em Interlagos.

Aquele responsável da Federação Internacional do Automóvel (FIA) dá a sua opinião sobre a ultrapassagem, pois apesar do francês da Force India ter sido punido com um ‘stop & go’ por ter sido responsável pela colisão com o Red Bull que liderava a corrida, estava em posição para poder recuperar a volta a Verstappen.

“Ocon tinha o direito de recuperar a posição para estar na volta do líder. Isso é claro e já aconteceu várias vezes no passado”, reitera Whiting. Mas o britânico já não aprecia é como o piloto da Force India fez o seu ataque ao holandês da Red Bull: “Espera-se que faça a manobra de forma segura. Não se deve forçar para passar neste caso”.

O Diretor de Corrida da F1 sublinha também que “Ocon tinha o andamento para o passar”, mas que o francês “lançou-se simples ao assalto. E é uma pena que o tenha feito daquela maneira, que foi totalmente inaceitável”, com o britânico a reiterar: “Penso que não faz a mínima diferença que Max fosse o líder naquela altura. Torna as coisas piores aos olhos dos espetadores, mas também diante do olhar do comissário. Não muda nada”.