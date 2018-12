Fórmula 1 Para o chefe da Mercedes Bottas tem de provar o que vale em 2019 Por

Apesar de ter sido um acérrimo defensor de Valtteri Bottas quando o finlandês foi criticado pelo seu desempenho na temporada de 2018, o chefe da equipa Mercedes lança avisos ao piloto nórdico.

Toto Wolff fala para ‘dentro da equipa’ quando afirma que Bottas tem de provar que merece o lugar que ocupa na formação Campeã do Mundo de Fórmula 1.

Os 11 triunfos de Lewis Hamilton contrastam com a falta de vitórias do finlandês, que poderia ter ganho dois grandes prémios, um por ter cedido o triunfo ao seu companheiro de equipa e outro devido a problemas mecânicos. Wolff reconhece isso, mas agora, com Esteban Ocon fora da grelha e como ‘reserva’ da Mercedes, o austríaco pressiona Bottas a ‘mostrar serviço’.

“Cada piloto tem de zelar pelas suas costas. (A F1) é um desporto duro, onde não têm lugar senão os melhores que sobrevivem, e eles estão perfeitamente conscientes disso. Estão entre os 20 melhores pilotos do mundo e devem convencer que merecem o seu lugar a cada ano que passa. E isso não é válido só para Valtteri mas também para todos os outros”, afirma Toto Wolff à agência Reuters.

O chefe da equipa Mercedes admite que Valtteri Bottas teve uma época difícil e não esquece o espírito de sacrifício do finlandês, que por isso mesmo tem circunstâncias atenuantes: “Valtteri é um guerreio e não estaria onde está senão fosse um piloto fora de série. O desafio de ser colega de equipa e adversário de Lewis Hamilton está bem presente”.

“As coisas não correram bem a Valtteri em 2018, em grande parte porque teve muito azar. Ele podia, teria podido, ganhar três corridas, mas esse número agora não interessa para nada”, remata Toto Wolff, que deseja um piloto finlandês que seja mais do que um ‘team player’ em 2019. Quer que Bottas ganhe corridas. Só assim provará que não merece perder o lugar para alguém como Ocon.