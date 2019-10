Motociclismo Para Miguel Oliveira “foi difícil perceber os sítios molhados da pista” na qualificação Por

Miguel Oliveira fez os possíveis e os impossíveis para estar entre os melhores na primeira qualificação do Grande Prémio do Japão de MotoGP, sendo que as constantes mudanças climatéricas foram um desafio para acertar a sua KTM às condições da pista de Motegi.

Enquanto no terceiro treino livre o circuito estava completamente alagado de água, a pista foi secando para a última sessão livre, com o piloto português a montar pneus de seco na RC16 # 88.

Mas a qualificação voltaria a ser muito traiçoeira. Depois de encontrar o seu rirmo e habituar-se às novas condições Miguel Oliveira conseguiu ser o sexto melhor, garantindo assim o 16º lugar da grelha de partida para a corrida de domingo.

No entanto o piloto de Almada esperava mais, ainda que considere que está rápido com a pista molhada, pelo que se mostra otimista para a corrida de domingo: “No geral foi um sábado positivo. Somos bastante competitivos com a pista molhada, o que é bom”.

“Assim que a pista foi secando para a qualificação foi muito difícil perceber os sítios molhados da pista e saber o que arriscar. Hoje foi um dia onde conseguir recuperar algumas das sensações”, frisou Miguel Oliveira.

Se chover na corrida será fisicamente menos duro para o piloto português: “Devido às condições o meu ombro dói um pouco menos do que ontem, por isso acho que estou numa posição decente para fazer uma boa corrida amanhã e terminar dentro dos pontos”.