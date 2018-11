Motores Para Mariano Pires “todos os objetivos foram superados” Por

Foi sob condições climatéricas instáveis, que alternaram entre tempo seco no sábado e chuva no domingo que Mariano Pires sobressaiu na derradeira prova do Kia Picanto GT Cup.

No Circuito do Estoril o jovem piloto da Veloso Motorsport tinha como ambição não apenas garantir o título de júnior na competição da CRM e da KIA Portugal mas também tentar a sua primeira vitória absoluta. Isso acabou por ser segundo.

No primeiro dia Mariano ‘selou’ o cetro júnior, mas ficava a faltar o segundo objetivo. O que face a um adversário como Hugo Araújo, também campeão Pro, nunca é fácil, mas o jovem piloto acabou por concretizá-lo na segunda corrida, onde o seu rival cometeu um deslize que lhe acabou por entregar a vitória absoluta.

“Estou naturalmente muito satisfeito com os resultados que consegui nesta derradeira jornada do Troféu KIA Picanto GT Cup. Todos os objetivos foram alcançados e até superados, com a minha primeira vitória à geral conseguida na corrida deste Domingo. Na primeira corrida optei por uma toada um pouco mais defensiva, porque queria garantir o título nos Júnior e apesar de sair da ‘pole’, fiz o essencial para chegar a este objectivo principal, até porque fiz um arranque menos bom e teria de arriscar muito para fazer melhor do que o que fiz”, explicou Mariano Pires.

O piloto do Kia Picanto # 33 destaca que apesar do piso molhado foi possível testar no seu melhor níve: “Apesar da chuva, voltei a fazer a ‘pole’, consegui fazer uma boa corrida e ganhar apesar da grande oposição que tive. Vindo dos kartings, este foi um ano de estreia nos automóveis inesquecível e por isso quero agradecer a todos os que me apoiaram e em especial à Veloso Motorsport, pelo trabalho espectacular que realizaram ao longo do ano”.