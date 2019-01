Motociclismo Para Franco Morbidelli ter uma Yamaha idêntica à de Rossi vai ajudar Por

Franco Morbidelli, que alinha no MotoGP aos comandos de uma Yamaha da Petronas SRT, ter uma moto idêntica à de Valentino Rossi vai ajudá-lo.

O Campeão de Moto2 de 2017 foi o melhor estreante da categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial na época passada ao serviço da Marc VDS, mas para este ano vai competir numa equipa recém-formada.

No entanto, o facto de dispor de uma Yamaha semelhante à de Rossi e de Maverick Viñales – os pilotos oficiais da marca dos três diapasões – deixa Morbidelli otimista para 2019, dado que se trata de uma estratégia diferente da usada em anos anteriores, onde tal não sucedia com a antiga formação ‘satélite’ da Yamaha, a Tech3.

Esta mudança de tática por parte do construtor japonês é uma tentativa de partilha de informação de modo a melhorar o desempenho, que na época passada ficou bastante aquém do esperado, sobretudo quando comparado com o das rivais Honda e Ducati.

Franco Morbidelli está animado com esta nova situação: Isto irá ajudar-nos mutuamente. Vai ajudar-me mais a mim do que a eles, mas vamos poder partilhar informação, poderemos trocar impressões e sermos úteis para mim e para eles. Claro que é também uma motivação poder correr com uma moto igual e tentar fazer um trabalho perfeito, tentar batê-los a eles e a todos os outros em pista. Esse é o nosso objetivo e é o que vamos tentar fazer”.

Ter sido o sexto mais rápido nos testes de pós-temporada em Valência e em Jerez de La Frontera também deixa o italiano de 24 anos bastante entusiasmado, destacando o facto da M1 ser uma moto fácil de manusear, considerando que ainda tem muito a retirar dela.

“Com a Yamaha sentimos sempre que temos uma margem de progressão, mesmo quando colocamos novos pneus pensamos sempre que podemos extrair um pouco mais. Onde quero chegar é colocar pneus novos e saber que estou a dar tudo. É uma moto muito agradável, e quando se põe borrachas novas sentimos logo a aderência. É incrível”, salienta ainda Morbidelli.