Fórmula 1 Para Charles Leclerc é muito cedo para conceder a derrota Por

Depois de um abandono inglório no seu Mónaco natal, quando tentava recuperar de uma partida do 15º lugar da grelha de partida, Charles Leclerc diz que não desiste de lutar pelo seu primeiro sucesso na Fórmula 1

O piloto monegasco aborda a prova deste fim de semana no Canadá com renovada expetativa, sendo que o Circuito Gilles Villeneuve deverá favorecer o seu Ferrari, devido ao seu perfil, com muitas acelerações e travagens.

“Depois de no Mónaco não ter conseguido terminar uma corrida pela primeira vez este ano, é chegada a vez de esquecer o fatalismo na ilha de Notre-Dame. Um traçado que, no papel, deverá ser bem mais hospitaleiro pelo seu perfil do que o torniquet ao lado do rochedo. Montreal deverá favorecer-nos pois a velocidade de ponta é o nosso ponto forte. Espero que as suas retas nos ajudem”, expressou Leclerc.

O piloto do Principado quer muito esquecer a experiência dececionante da sua primeira prova ‘em casa’ aos comandos de um Ferrari e dar à ‘Scuderia’ o primeiro êxito da época que tanto persegue: “Ninguém na equipa quer dizer adeus ao título antes de a luta esteja terminada. O começo da época foi difícil, é verdade que esperávamos mais é cedo para atirar a toalha ao chão”.

“De cada vez que conseguimos ter tudo no sítio fomos fortes e vamos dar o máximo até ao fim. Compreendemos os nossos erros, não os podemos reverter, mas melhoramos e os resultados vão surgir”, prossegue Leclerc.

O titular do Ferrari # 16 sabe que apenas o empenho poderão dar frutos e reverter a situação no seio da equipa de Marabello: “Um terço da época já se escoou praticamente, e é importante voltar a tentar. É preciso fazer o melhor trabalho possível. Não vale a pena colocar-nos mais sob pressão. É preciso empenhar-nos mais do que nunca para otimizar o que temos nas mãos e ver até onde podemos melhorar. Estamos conscientes de que a Mercedes está acima de nós mas temos de fazer melhor”.