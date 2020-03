Fórmula 1 Para Bernie Ecclestone a F1 devia concentrar-se em 2021 Por

Bernie Ecclestone, diz que os atuais ‘donos’ da Fórmula 1, deviam concentrar-se na próxima época.

Para o antigo ‘patrão’ da disciplina a Liberty Media devia abandonar a ideia que realizar campeonato este ano devido ao coronavírus e empenhar-se na preparação de 2021.

Ecclestone, de 89 anos, foi, como sempre, muito direto relativamente ao que a organização dirigida por Chase Carey deve fazer: “O que faria? Abandonaria a ideia de disputar corridas este ano. É única coisa segura a fazer para toda a gente”, afirmou à agência Reuters.

Os atuais detentores da Fórmula 1 continua a pensar num calendário composto por um mínimo de 15 corridas e o máximo de 18, que será ser difícil de gerir, sendo que já foram adiadas seis corridas e canceladas duas.

“Ficaria muito surpreendido se o conseguissem”, diz o antigo ‘patrão’ da F1, sublinhando: “Espero veradeiramente que eles consigam. Eles podem fazer três ou quatro corridas no começo do próximo ano, que contem ainda para o campeonato de 2020, mas isso irá colocar um certo número de problemas com as equipas e, sobretudo, com os promotores.