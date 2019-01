Motores Para Alonso os organizadores de Daytona não estiveram bem Por

Apesar da alegria de vencer as 24 Horas de Daytona, Fernando Alonso queixou-se da forma como a prova foi concluída, pois a prova devida ter sido parada muito mais cedo do que realmente veio a suceder.

O Bicampeão do Mundo de Fórmula 1 – que se impôs aos comandos do Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing. juntamente com Kamui Kobayashi, Renger Van der Zande e Jordan Taylor – o procedimento da IMSA não foi o correto.

Alonso diz que a prova devia ter sido parada mesmo numa altura em que seguia na segunda posição, quando Felipe Nasr, líder no Cadillac DPi # 31, entrou em ‘aquaplaning’ na curva 1, devido à quantidade de água acumulada, por força da chuva torrencial que afetou o último terço da corrida.

Demorou bastante até os organizadores se decidirem pela 17ª e última situação de bandeiras amarelas, que levou à paragem da corrida a uma hora e 57 minutos do fim da prova. Fernando Alonso não entende atitude da IMSA_“Pelo rádio pedi várias vezes para entrar o ‘safety car’ quando estava em segundo. Penso que não estiveram bem nas últimas cinco ou sete voltas. A visibilidade era quase zero”.

“Não podíamos andar a fundo nas retas. Os carros… chegavam em sexta velocidade a quase 280km/h. Havia peças de carros diferentes espalhadas pela pista, porque muita gente perdia pedaços de carroçaria ali e acolá. Pedi à equipa pela entrada imediata do ‘safety car’, porque não conseguíamos ver nada. E quando Felipe (Nasr) teve uma ligeira saída na curva 1, consegui passar para a liderança, mas apenas tive sorte naquela altura”.