Para Alexander Albon “é surrealista” correr pela Red Bull a partir de Spa

Foi a grande ‘bomba’ do período do defeso da Fórmula 1 a substituição de Pierre Gasly por Alexander Albon na Red Bull Racing. Algo que o piloto tailandês considera “surreal”.

Albon, de 23 anos, tem feito uma época de sonho na estreia na disciplina máxima do automobilismo, conseguindo marcar 16 pontos no campeonato, num contraste com Gasly, que tem feito uma campanha aquém das expetativas e muito abaixo daquela realizada por Max Verstappen, que já conta duas vitórias esta época.

O piloto tailandês já reagiu à escolha através da sua conta na rede social twitter, manifestando a sua felicidade e honra, ao mesmo tempo que agradeceu à equipa pela qual competiu até à última prova antes da pausa de verão, o Grande Prémio da Hungria.

“É surrealista ter esta imensa ocasião com a Red Bull Racing. Não posso agradecer o suficiente por acreditarem em mim e tornarem isto possível. É um grande salto no desconhecido. Vou levar os meus calções de banho”, afirmou Alex Albon no twitter.

Na mesma rede social o piloto asiático faz questão de agradecer à sua antiga equipa: “Obrigado a todos os membros da Toro Rosso, particularmente Franz Tost (o diretor) por me ter oferecida esta possibilidade na Fórmula 1, e de não ter parado de me apoiar no primeiro ano. Tenho de me concentrar na minha primeira corrida pela equipa (Red Bull) em Spa”.