Ciência Papel estratégico dos Centros de Investigação Clínica não é reconhecido Por

Primeiro Barómetro de Inovação Clínica revela que falta reconhecimento da sociedade, relativamente ao papel estratégico dos Centros de Investigação Clínica.

O baixo reconhecimento pode estar relacionado com o reduzido investimento na promoção da literacia em saúde da população. Análise revela igualmente que persistem barreiras à autonomia.

A consultora global de negócio e tecnologia NTT DATA, acaba de apresentar o primeiro Barómetro de Inovação Clínica, para caracterizar a visão e os desafios enfrentados pelos Centros de Investigação Clínica (CIC) em Portugal, no campo da inovação.

A análise revela que 63% dos inquiridos entende que o papel estratégico dos Centros de Investigação Clínica não é devidamente reconhecido pela sociedade, ao contrário do que acontece com as Administrações Hospitalares, que os valorizam bastante.

Este facto, poderá estar relacionado com o reduzido investimento na promoção da literacia em saúde da população, que o Barómetro também constata.

Formação e digitalização concentram prioridades de investimento

A análise conduzida pela NTT DATA revela que as prioridades estratégicas mais relevantes para os CIC são a Capacitação das Equipas (77%) e a Desmaterialização de Processos (71%).

Em consonância, as áreas que reúnem o maior investimento financeiro e não financeiro são também a Capacitação das Equipas (71%) e a Desmaterialização de Processos (60%), evidenciando um alinhamento entre objetivos e investimento.

CIC reconhecem autonomia elevada na estratégia e definição de KPIs

A maioria dos CIC (68%) considera ter uma autonomia elevada ou total no que respeita à definição da estratégia e à definição de indicadores de desempenho.

No entanto, tal não se verifica na contratação de recursos humanos e na atribuição de incentivos aos profissionais, domínio nos quais a autonomia é considerada reduzida (91%).

83% dos inquiridos defendem que o tempo protegido para investigação é uma prioridade urgente, mas esta dimensão encontra entraves financeiros e operacionais, o que dificulta a criação de condições adequadas para atrair e reter talento nos Centros.

Aprofundando o tema da autonomia, o Barómetro revela que 40% das entidades não está confiante de que o novo enquadramento legal dos CIC – Despacho n.º 1739/2024, de 14 de fevereiro – venha a ter impacto no grau de autonomia das instituições.

Elevada cooperação com a Indústria Farmacêutica e reduzida colaboração com Associações de Doentes

O Barómetro evidência igualmente o reconhecimento de um elevado nível de cooperação dos CIC com a Indústria Farmacêutica – 83% – ao passo que o nível de colaboração com as Associações de Doentes é considerado reduzido pela grande maioria das entidades (86%).

Transformação Digital ‘em estágio’ avançado

A transformação digital é um dos pontos positivos revelados pelo Barómetro, na medida em que 42% dos CIC avalia o seu nível de digitalização como elevado ou muito elevado. Por sua vez, 29% consideram o seu nível de digitalização como baixo ou muito baixo.

Quando questionados sobre as prioridades tecnológicas, os inquiridos destacam a necessidade de Plataformas de Gestão dos Processos de Ensaios Clínicos (68%) e a Integração dos Sistemas a nível local (62%).

De acordo com Patricia Calado, Head of Clinical Innovation da NTT DATA Portugal, “o Barómetro de Inovação Clínica permite-nos caracterizar com bastante exatidão a perspetiva dos Centros de Investigação Clínica em Portugal, graças ao elevado número de entidades respondentes, o que nos permite identificar as oportunidades e desafios estruturais da atividade.

Fica evidente que o desenvolvimento de competências e a digitalização de processos é uma prioridade, que a cooperação dos CIC com a Indústria Farmacêutica é muito próxima, mas residem ainda desafios do ponto de vista de reconhecimento das instituições, da autonomia operacional e no grau de colaboração com Associações de Doentes.

Esperamos que este exercício contribua para desenvolver a atividade dos Centros de Investigação Clínica em Portugal, e que as próximas edições do Barómetro revelem essa evolução. Esta é uma indústria com elevado potencial, que pode contribuir tanto para o desenvolvimento económico, como para a melhoria dos cuidados de saúde da população.”

Barómetro de Inovação Clínica resulta da consulta de 35 instituições

O Barómetro de Inovação Clínica inquiriu a totalidade das ULS – Unidades Locais de Saúde (39) e IPOs (3) do país, bem como quatro grupos privados de saúde, durante os meses de setembro e outubro de 2024, tendo obtido o contributo de 35 entidades.

A análise incidiu em quatro dimensões-chave dos Centros de Inovação Clínica: Estratégia e Reconhecimento, Capacidade e Autonomia, Desenvolvimento de Carreiras e Transformação Digital.

O Barómetro foi apresentado durante a atribuição dos Prémios Inovação em Saúde – Todos pela Sustentabilidade, que é uma iniciativa conjunta da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, da Sanofi e da NTT DATA, que teve lugar na aula magna da FMUL.