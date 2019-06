Papa Francisco vai realizar missa campal no principal estádio de Moçambique

O Papa Francisco vai realizar uma missa campal no Estádio Nacional do Zimpeto, o principal e mais moderno estádio moçambicano, no dia 06 de setembro, disse hoje à Lusa fonte da Arquidiocese de Maputo.

O estádio foi inaugurado em 2011 e tem uma capacidade de 42 mil pessoas.

Membros da Guarda Suíça do líder da igreja católica estiveram esta semana em Maputo para avaliar as condições dos possíveis locais para acolher a principal missa a celebrar no país durante a visita de Francisco.

O programa oficial deverá ser anunciado até julho, referiu a mesma fonte.

A Arquidiocese de Maputo vai começar a vender capulana (tecido tradicional) com a imagem do Papa, alusiva à data, dentro de duas semanas, acrescentou.

A visita do Papa a Moçambique vai decorrer entre 04 e 06 de setembro sob o lema “Esperança, Paz e Reconciliação.

O líder da Igreja Católica foi convidado a visitar o país pelos bispos moçambicanos em novembro de 2016, tendo o convite sido reforçado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em setembro de 2018.

Esta será a segunda visita de um papa a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II.

Na mesma deslocação a África, o Papa Francisco visitará também Madagáscar e as ilhas Maurícias.