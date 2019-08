Papa Francisco faz apelo à “reconciliação fraterna” em Moçambique e em África

O papa Francisco fez hoje um apelo à “reconciliação fraterna” em Moçambique e em África, numa mensagem vídeo divulgada pela igreja católica em conferência de imprensa, em Maputo, a anteceder a sua visita ao país, de 04 a 06 de setembro.

Francisco pede a “reconciliação fraterna em Moçambique e África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura”, na mensagem introduzida pelo núncio apostólico – representante do Vaticano – em Moçambique, Piergiorgio Bartoldi.

O papa quer “ver a sementeira feita pelo meu predecessor, João Paulo II”, numa alusão à última visita de um líder máximo da igreja católico ao país, em setembro de 1988, antecedendo o fim da guerra civil e a assinatura do primeiro acordo de paz do país, em 1992.

“A dignidade de cada homem e mulher exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente os mais pobres e necessitados”, acrescentou o papa.

A visita acontece um mês depois de ter sido assinado um novo acordo do paz – o terceiro no país – entre o Governo e o principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), cujos guerrilheiros deverão entregar as armas.

O papa faz um apelo para que esta reconciliação seja permanente e a palavra tem estado sempre presente em tudo o que antecipa a chegada do líder religioso.

“Esperança, paz e reconciliação” é o título dado à visita papal.

Na mensagem de hoje, Francisco estende saudações a todo o país, apesar de não poder sair da capital, referiu, numa altura em que milhares de moçambicanos ainda sofrem com as consequências dos ciclones Idai e Kenneth, em março e abril.

O papa saúda “com um lugar especial todos quantos vivem atribulados”.

Desde que a visita foi anunciada oficialmente, a 27 de março, um dos objetivos expressos foi de o papa se solidarizar com as vítimas dos desastres naturais.

O papa Francisco deverá dar atenção também à difícil situação em Cabo Delgado, segundo divulgado pela igreja.

Ataques de grupos armados com origem nas mesquitas locais contra aldeias e locais recônditos de Cabo Delgado já provocaram cerca de 200 mortos desde outubro de 2017.

A região palco da violência fica no extremo norte do país, onde estão a ser construídos os megaprojetos de gás natural, cuja exploração vai começar em 2022.

O papa visita Moçambique a convite das estruturas locais da igreja católica e do presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A comissão mista que prepara a vista espera até 90 mil pessoas num dos pontos altos que será a missa no Estádio do Zimpeto na manhã de sexta-feira, dia 06.