Papa exige que empresas tecnológicas previnam acesso de crianças a pornografia

O papa Francisco exigiu hoje que a Facebook, a Apple, a Google e outras empresas tecnológicas tomem medidas urgentes para retirar a pornografia infantil da Internet e para prevenirem o acesso de crianças a pornografia online.

Francisco disse, durante uma conferência de líderes religiosos e representantes de empresas tecnológicas, que já não é aceitável seguir apenas a lei na monitorização de conteúdos online, uma vez que a tecnologia é mais rápida que a regulação.

O papa exigiu que as empresas assumam a responsabilidade moral de proteger os jovens do que classificou como efeitos ruinosos da pornografia no seu desenvolvimento emocional e sexual.

“Há necessidade de assegurar que os investidores e gestores continuem responsáveis, para que o bem dos menores e da sociedade não seja sacrificado ao lucro”.

Francisco dirigiu-se aos participantes na conferência “Promover a Dignidade Digital das Crianças”.