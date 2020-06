Mundo Pandemia faz 35 mortes em França Por

A França registou 35 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos a atingir agora os 29 813.

De acordo com as autoridades de saúde do país, a região de Paris, a oriental de Auvergne-Rhône-Alpes e a Hautes-de-France continuam a ser as mais afetadas, com 74 por cento do total de casos de infeção.

Continuam hospitalizadas 8688 pessoas, tendo sido registados 102 novos internamentos nas últimas 24 horas.

Hoje, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou um pacote de 300 milhões de euros para reavaliar os salários dos profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia.

O valor já foi contestado pelos sindicatos, que reivindicam 7000 milhões de euros.