PAN elege Francisco Guerreiro para o Parlamento Europeu

O partido Pessoas-Animais-Natureza elegeu um eurodeputado pela primeira vez, Francisco Guerreiro, nas eleições de domingo, quando estavam apurados os resultados em 3.085 de 3.092 freguesias e em 90 dos 100 consulados.

Pelas 00:00, o PAN tinha 5,06 por cento dos votos e o PS continuava em primeiro lugar com 33,36 por cento dos votos e seis eurodeputados eleitos, segundo dados oficiais da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

Nos seis primeiros lugares da lista do PS estão: Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Manuel Silva Pereira, Maria Margarida Marques, André Bradford e Sara Cerdas.

Em segundo lugar, e à mesma hora, mantinha-se o PSD com 22,15 por cento dos votos e quatro eurodeputados já eleitos.

Nos quatro primeiros lugares da lista do PSD estão: Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes e Maria da Graça Carvalho.

O Bloco de Esquerda tinha 9,78 por cento dos votos e um eurodeputado, Marisa Matias, sendo que as sondagens divulgadas pela SIC e RTP, às 20:00 de domingo, indicavam a possibilidade de o partido eleger entre dois a três mandatos.

Em quarto lugar, atrás do BE, estava a CDU com 6,69 por cento dos votos e um eurodeputado eleito: João Ferreira.

Em quinto lugar, com um eurodeputado eleito – Nuno Melo – estava o CDS com 6,23 por cento dos votos.

Nas eleições europeias, de domingo, Portugal elege 21 de 751 eurodeputados.