PAN disponível para conversar “seja com quem for” após legislativas

O deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) desatacou hoje que o objetivo do partido nas legislativas é eleger mais mandatos e formar um grupo parlamentar, adiantando que após as eleições estarão disponíveis para conversar “seja com quem for”.

André Silva esteve hoje reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

No final, o deputado disse aos jornalistas que o objetivo do partido nas eleições legislativas que se disputam em 06 de outubro é conseguir “eleger um grupo parlamentar” para ter “mais responsabilidades” na Assembleia da República.

Questionado sobre se o partido está disponível para integrar uma solução governativa, à semelhança da constituída na atual legislatura (em que o Governo conta com o apoio de BE, PCP e PEV), André Silva foi taxativo: “após as eleições, e se a matemática parlamentar assim o disser, nós estaremos disponíveis para já, para isto, para conversar, seja com quem for”.

Apesar de o PAN estar disponível para “influenciar qualquer Governo que venha a sair das eleições de 2019”, o porta-voz lembrou que, nesta altura, quaisquer cenários “são precoces”, uma vez que ainda não são conhecidos os programas eleitorais dos partidos nem a constituição futura do parlamento.