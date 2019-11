Desporto Palavras sobre Jorge Jesus alvo de chacota no Brasil Por

Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, vaticinou uma queda de Jorge Jesus, há quatro meses. E quatro meses depois, o Flamengo goleia o Corinthians. Uma coincidência temporal que não passa ao lado dos adeptos do clube do Rio. Veja o vídeo.

“O treinador brasileiro é mágico. Uns piores, outros melhores. Mas são mágicos. Falem com o Jesus daqui a quatro ou cinco meses… Ele vai jogar quarta e domingo, viajar três horas de avião, vai ter concentração. O Brasil é outro mundo… No Brasil, treina-se muito, viaja-se muito. Na Europa, treina-se 20, 30, 40 minutos no máximo… Aqui, no Brasil, são duas horas de treino, de manhã, de tarde. Quero ver o dia em que ele perder uma copa do Brasil, uma copa Libertadores e invadirem o centro de treinos… Brasil é outro mundo. Quero vê-lo daqui a quatro, cinco meses”, referiu Andrés Sanchez, em meados de julho, num programa da Fox Sports.

E o que aconteceu quatro meses depois? O Flamengo goleia o Corinthians, por 4-1, sendo que Sanchez anuncia a saída do técnico.

Os adeptos do Flamengo não perderam a oportunidade para recordar aquela declaração.