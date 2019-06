PAIGC indicou nome de Aristides Gomes em “nome da paz” e estabilidade da Guiné-Bissau

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) referiu hoje que indiciou o nome de Aristides Gomes para o cargo de primeiro-ministro da Guiné-Bissau em “nome da paz” e da estabilidade do país.

“Em nome da paz e da permanente preocupação com a estabilidade política da Guiné-Bissau, o PAIGC indicou o nome do atual primeiro-ministro Aristides Gomes para a manutenção do cargo”, refere o partido numa mensagem publicada nas redes sociais.

“Cientes de que o regime JOMAV (nome pelo qual é conhecido o Presidente guineense, José Mário Vaz) é insensível ao sofrimento do nosso povo, manteremos a nossa luta no campo democrático para que possamos tirar pela via das urnas os inimigos do nosso povo dos cargos que jamais souberam honrar”, acrescenta na mensagem o partido guineense.

O PAIGC venceu as eleições legislativas de 10 de março e tinha indicado o nome do seu líder, Domingos Simões Pereira, para o cargo de primeiro-ministro, mas o Presidente guineense recusou.

“Persistem divergências que estiveram na origem da crise que o país viveu recentemente e acrescido de apelos à sublevação militar, à falta ao dever de respeito institucional, consubstanciados em insultos, impropérios e inverdades dirigidas à pessoa com quem o referido candidato pretende trabalhar no mais alto quadro institucional da República”, pode ler-se numa carta enviada pelo Presidente guineense ao partido.

O PAIGC tinha inicialmente anunciado que iria voltar a apresentar o nome de Domingos Simões Pereira, mas depois de uma série de encontros internos o partido terá decidido avançar com o nome de Aristides Gomes, mas não o anunciou publicamente.

O Presidente guineense nomeou hoje Aristides Gomes primeiro-ministro, continuando assim no cargo que já ocupava desde abril de 2018.