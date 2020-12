Mundo Pai Natal é imune à covid-19, garante a OMS. Siga aqui a viagem (com vídeo) Por

O Pai Natal já iniciou a tarefa anual de dar presentes aos meninos que se portam bem, depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) garantir que é imune à covid-19.

“Compreendo a preocupação sobre o Pai Natal, porque ele é idoso e faz parte de um grupo de risco, mas posso dizer que o Pai Natal é imune ao vírus”, esclareceu Maria van Kerkhove, da OMS.

Numa mensagem direcionada para as crianças, a responsável da OMS frisou que o Pai Natal vai poder distribuir os presentes esta noite.

“Ele está bem e a sua esposa também”, reforçou a cientista.

O Pai Natal é imune à covid-19, mas para o bem das crianças tem de cumprir também a regra sanitária do distanciamento.

“É muito importante que todas as crianças do mundo compreendam que a distância física com o Pai Natal deve ser estritamente respeitada”, avisou Maria van Kerkhove.

O Pai Natal já deixou a Lapónia,no Polo Norte, tendo já visitado milhões de casas.

Siga aqui a viagem do Pai Natal.