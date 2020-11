Nas Notícias Pai detido por violação das quatro filhas desde 2007 Por

Um homem de 55 anos foi detido por suspeita de violação das quatro filhas, em Lisboa. São mais de 200 crimes praticados desde 2007. O suspeito foi ouvido em interrogatório judicial, que determinou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 55 anos, “por fortes indícios da prática de mais de duzentos crimes de violação e um crime de abuso sexual de crianças, todos na forma agravada”.

Os crimes foram cometidos “desde 2007 até ao presente ano”, vitimando, “sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor”.

De acordo com nota da PJ, “os crimes ocorreram no interior da residência partilhada pelas vítimas e pelo presumível autor, o qual aproveitava a ascendência e a proximidade com as crianças para consumar as graves condutas abusivas”.

O suspeito apresenta antecedentes criminais por falsificação de documentos.

Depois de submetido a um interrogatório judicial, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.