Pagamentos de retalho sobem cerca de sete por cento em 2018 a acompanhar economia

Os pagamentos de retalho aumentaram em 2018, acompanhando o crescimento da atividade económica, subindo 7,6 por cento em número e 7,3 por cento em valor face a 2017, com os cartões a representarem 86,6 por cento, segundo dados do Banco de Portugal (BdP).

Segundo o Relatório dos Sistemas de Pagamentos relativo a 2018, em Portugal, o sistema processou 2,7 mil milhões de operações, no valor de 491,5 mil milhões de euros, com os cartões a serem o instrumento de pagamento mais utilizado, excluindo o numerário.

Em 2018, os cartões foram utilizados em 86,6 por cento dos pagamentos a retalho.

No ano passado, por dia, foram realizadas, em média, 6,5 milhões de operações com cartão, com o valor médio por operação a situar-se nos 53 euros.

De acordo com o BdP, Portugal está entre os países da União Europeia (UE) com maior número de cartões ‘per capita’, cerca de dois cartões por habitante – acima da média de 1,6 na UE – ocupando a quarta posição em cartões/habitante (com base em dados de 2017).

No final do ano, existiam em Portugal 23,6 milhões de cartões de pagamento ativos registados nas diversas redes que operam em Portugal.

Relativamente a 2017, o número de cartões de débito aumentou 4,1 por cento, para 21,8 milhões, e o número de cartões de crédito cresceu 2,3 por cento, para 8,5 milhões (os cartões que tenham, simultaneamente, função de débito e de crédito são considerados em ambas as categorias).

Em 31 de dezembro, de acordo com os dados do BdP, havia 349 mil terminais de pagamento automático (mais 8,7 por cento do que em 2017) e 14,1 mil caixas automáticos em Portugal, incluindo as diversas entidades que operam em Portugal (menos 2,3 por cento do que em 2017).

Das operações efetuadas com cartão, 51 por cento corresponderam a compras, 20 por cento a operações de baixo valor e 19 por cento a levantamentos.

As transferências com cartão, embora menos relevantes, foram as operações que mais cresceram: 27,7 por cento em número e 13,5 por cento em valor, totalizando 43,9 milhões de operações, no montante de 15 mil milhões de euros.

“Este aumento reflete o crescimento dos pagamentos imediatos assentes em cartão”, sinaliza o BdP.

As compras realizadas ‘online’ representaram 3,8 por cento do número e 5,7 por cento do valor total de compras realizadas com cartões nacionais (3,9 por cento do número e 5,9 por cento do valor, em 2017).

No final do ano, 74 por cento dos terminais de pagamento automático e 38 por cento dos cartões de pagamento permitiam pagamentos por aproximação (‘contactless’).

As compras com recurso à tecnologia ‘contactless’ aumentaram 157 por cento em número e 170 por cento em valor (42,7 milhões de operações, no valor de 599,2 milhões de euros). Ainda assim, representaram apenas 3,6 por cento do número e 1,5 por cento das compras presenciais realizadas em 2018.