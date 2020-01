Desporto Paços e Famalicão procuram hoje juntar-se a Benfica e FC Porto nas meias-finais da Taça Por

Paços de Ferreira e Famalicão disputam hoje uma vaga nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, a partir das 20:00, no terceiro embate dos quartos de final da prova.

Em Paços de Ferreira, os anfitriões, 15.ºs classificados da I Liga e finalistas em 2008/09, procuram chegar pela quarta vez às meias-finais, fase à qual chegaram também em 2002/03 e 2012/13.

O Famalicão, que segue no terceiro lugar do campeonato, tenta chegar pela segunda vez à antecâmara da final da Taça, 74 anos depois da única presença, que remonta a 1945/46.

Este vai ser o segundo encontro entre as duas equipas para a Taça de Portugal, depois do embate para os oitavos de final da edição de 2014/15, quando o Famalicão, que então estava no terceiro escalão foi vencer por 2-1 ao terreno do primodivisionário Paços de Ferreira.

O vencedor do embate de hoje vai defrontar Benfica nas meias-finais, a duas mãos, depois de os ‘encarnados’ terem vencido o Rio Ave, por 3-2, em jogo disputado na terça-feira.

Os quartos de final da Taça terminam na quinta-feira, com a receção do Académico de Viseu, da II Liga, ao Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, que vão definir o adversário do FC Porto, que garantiu o apuramento depois de vencer o Varzim por 2-1.