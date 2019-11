Paços de Ferreira vence na receção ao Tondela após 25 minutos em inferioridade

O Paços de Ferreira venceu hoje na receção ao Tondela, por 1-0, num jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que esteve mais de 25 minutos em inferioridade.

Depois de duas derrotas consecutivas e quatro jogos sem vencer, Pedrinho deu a vitória aos anfitriões, graças a um golo apontado aos 16 minutos, antes de o defesa brasileiro Maracás ter deixado os pacenses em inferioridade numérica, por acumulação de cartões amarelos, aos 65.

O Tondela, que tinha batido o Sporting na ronda anterior (1-0), também terminou o jogo com 10 jogadores, devido à expulsão do também brasileiro Philipe Sampaio, aos 90+5, e permanece no oitavo posto, com 15 pontos, enquanto o Paços de Ferreira segue no 17.º e penúltimo lugar, com oito.